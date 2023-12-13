Станет победой для рф: Зурабишвили об отказе для Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС станет поражением для нации и победой для россии, которая может использовать разочарование для пропаганды. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 14-15 декабря.
Украина добавила традиции приготовления постных голубцов и изготовления "шитого" рушника к культурному наследию
Министерство культуры Украины внесло традиции постных голубцов и обуховского рушникарства в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. До 20 декабря местные громады должны подать 5-летний план сохранения традиций.
Пропаганда среди детей: на ВОТ россияне учат детей, что украинцы - вымышленная нация
В оккупированном Луганске россия провела фестиваль "народов россии", на котором школьникам навязывали мысль, что украинцы - вымышленная нация, намекая на культурный геноцид.
Зеленский о разговоре с Орбаном: попросил назвать хоть одну причину блокирования членства в ЕС
Зеленский прямо попросил премьер-министра Венгрии Орбана назвать единственную причину блокирования заявки Украины на членство в ЕС.
Глава государства провел встречу с президентом Финляндии: говорили о Формуле мира
Зеленский и Ниинистьо обсудили украинскую Формулу мира и поделились мнением о необходимости консолидации международного сообщества.
Вторую систему ПВО Patriot из Германии развернут в Украине еще в этом году - Шольц
В этом году в Украине развернут вторую систему противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских беспилотников и ракет, подтвердил канцлер Олаф Шольц.
Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, который будет с вооружением
Финляндия готовит 21-й пакет помощи Украине, включая оружие, а также удваивает собственное производство оружия, заявил президент Ниинистьо.
российские спецслужбы пытаются выявить украинское подполье на оккупированных территориях - ЦНС
Российские войска усилили контрразведывательные мероприятия на оккупированных территориях Украины, ищут партизан и следят за общественными местами.
Правительство Швеции планирует предоставить Украине зимний пакет помощи для поддержки инфраструктуры - Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о планах по зимнему пакету помощи для поддержки гражданской инфраструктуры Украины в критическое время. На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Кристерссон отметил будущее Украины в ЕС.
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
Представитель Ассоциации налогоплательщиков утверждает, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника.