Станет победой для рф: Зурабишвили об отказе для Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС

Отказ Евросоюза в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС станет "поражением для Грузии и победой для россии". Об этом заявила в интервью Радио Свобода президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН.

По ее словам, отказ вызовет у грузин "огромное разочарование", а у руководства россии - удовлетворение. "россия будет считать, что Грузия остается в серой зоне", - сказала Зурабишвили.

"Мы же все знаем, что разочарование - это то, чем лучше всего могут воспользоваться люди, которые манипулируют пропагандой, фейковыми новостями и всем остальным, и они начнут обвинять Европейский Союз в том, что он опять забыл о Грузии, подвел Грузию. И все эти тезисы, конечно, будут исходить от россии и играть в ее пользу", - отметила она.

В условиях отказа в статусе кандидата в члены ЕС россия будет считать, что Грузия остается в "серой зоне".

"Для россии считать любую страну полностью в "серой зоне" означает, что они считают ее "своей", чтобы играть с ней", - убеждена Зурабишвили.

Добавим

Вопрос расширения Евросоюза будет рассматриваться на саммите лидеров 14-15 декабря. По его итогам Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС, в котором ей отказали в прошлом году. Также Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине могут позволить начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

После российского вторжения в Украину грузинские власти продолжают курс на сближение с Западом, одновременно пытаясь не поссориться с москвой. В октябре правящая партия "Грузинская мечта", выступающая с более пророссийских позиций, пыталась объявить президенту Зурабишвили импичмент, но безуспешно. В интервью Радио Свобода Зурабишвили обвинила партию в попытке "убить демократию и европейское будущее Грузии".

Недавно в Тбилиси прошел очередной многотысячный проевропейский марш. В следующем году в Грузии должны состояться парламентские выборы.