Стало известно, в каких районах столицы киевлянам хуже всего выплачивают зарплаты

“В течение декабря 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 0,4%, или на 436,0 тыс. грн, и на 1 января 2018 года составляла 98 млн 10,4 тыс. грн, что составляет 0,6% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2017 года. Основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность (55,7%), а также финансовую и страховую деятельность (13,9%), при этом почти три четверти суммы долга образовано в Печерском, Шевченковском (29% по каждому району) и Соломенском (14,4%) районах”, - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении статистики Киева, количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, уменьшилось на 12,7% и на 1 января 2018 года составило 2,3 тыс. человек, или 0,2% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике.

Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 28 905 грн, что в 2,1 раза превышает среднюю заработную плату за декабрь 2017 года.

Напомним, по состоянию на начало января 2018 года больше всего задолжали украинцам, работающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.