Стало відомо, у яких районах столиці киянам найгірше виплачують зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Майже три чверті суми боргу із виплати заробітної плати киянам утворено у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Упродовж грудня 2017 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 0,4%, або на 436,0 тис. грн, і на 1 січня 2018 року становила 98 млн 10,4 тис. грн, що дорівнює 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017 року. Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність (55,7%), а також фінансову та страхову діяльність (13,9%), при цьому майже три чверті суми боргу утворено у Печерському, Шевченківському (29% по кожному району) та Солом’янському (14,4%) районах”, — йдеться у повідомленні.
Як уточнили в управлінні статистики Києва, кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилась на 12,7% і на 1 січня 2018 року становила 2,3 тис. осіб, або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці.
Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 28 905 грн, що в 2,1 раза перевищує середню заробітну плату за грудень 2017 року.
Нагадаємо, станом на початок січня 2018 року найбільше заборгували українцям, що працюють у Луганській, Донецькій та Харківській областях.