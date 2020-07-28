Стали известны детали взрыва авто во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате взрыва в автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Взрыв произошел на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области", - говорится в сообщении.
Так, сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек.
На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль MITSUBISHI PAJERO, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена - им оказался 41-летний львовянин.
Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Как сообщалось сегодня в УНН, во Львовской области утром взорвалось авто - в результате взрыва погиб один человек.