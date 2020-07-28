Стали відомі деталі вибуху авто на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Львівщині поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху в автомобілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції області.
"Вибух стався на одній із баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина.
На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль MITSUBISHI PAJERO, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин.
Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Як повідомлялося сьогодні в УНН, що на Львівщині вранці вибухнуло авто - в результаті вибуху загинула одна людина.