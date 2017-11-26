Стала известна сумма выплат Мугабе после отставки

Источник в правящей партии Zanu-PF сообщил изданию, что в целом Мугабе выплатят из бюджета около 10 млн долл. Кроме того, он продолжит получать зарплату президента - 150 тыс долл., ежемесячно и до конца жизни.

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По данным газеты, определенные выплаты получит и жена Мугабе Грейс, однако точные суммы не указываются.

Напомним, 21 ноября Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена получили иммунитет от уголовного преследования и пожизненную пенсию.