Стала відома сумма виплат Мугабе після відставки

Джерело в правлячій партії Zanu-PF повідомив виданню, що в цілому Мугабе виплатять з бюджету близько 10 млн дол. Окрім того, він продовжить отримувати зарплату президента - 150 тис дол., щомісяця і до кінця життя.

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За даними газети, певні виплати отримає і дружина Мугабе Грейс, проте точні суми не зазначаються.

Нагадаємо, 21 листопада Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку. Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе і його дружина отримали імунітет від кримінального переслідування і пожиттєву пенсію.