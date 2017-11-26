Стала відома сумма виплат Мугабе після відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе буде отримувати зарплату глави держави до кінця життя, а також отримає кілька мільйонів доларів в якості винагороди. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Джерело в правлячій партії Zanu-PF повідомив виданню, що в цілому Мугабе виплатять з бюджету близько 10 млн дол. Окрім того, він продовжить отримувати зарплату президента - 150 тис дол., щомісяця і до кінця життя.
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За даними газети, певні виплати отримає і дружина Мугабе Грейс, проте точні суми не зазначаються.
Нагадаємо, 21 листопада Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку. Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе і його дружина отримали імунітет від кримінального переслідування і пожиттєву пенсію.