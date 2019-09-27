Стаховский победил очередного сеяного на пути в 1/4 финала соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал крупного челленджера ATP с призовым фондом 137,560 во французском Орлеане, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче третьего круга киевлянин за 2:00 20 минут сломил сопротивление немецкого теннисиста Янник Мадена, посеянного на турнире под 16 номером — 6:7 (1), 6:3, 6:4.
На счету Украинский 18 эйсов при 4 двойных ошибках. Сергею удалось отыграть 6 брейкпойнтив с 7, а его сопернику — только 1 из 4-х.
Следующим соперником Украинский станет французский теннисист Тристан Ламазан, который занимает только 263 строчку в АТР.
Напомним, что ранее Стаховский за 2 часа и 40 минут обыграл 65-ю ракетку мира Уго Умбер (2 сеяный).