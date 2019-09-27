Стаховський переміг чергового сіяного на шляху до 1/4 фіналу змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал крупного челленджера ATP з призовим фондом 137,560 в французькому Орлеані, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі третього кола киянин за 2 години 20 хвилин зламав опір німецького тенісиста Яннік Мадена, посіяного на турнірі під 16 номером – 6:7 (1), 6:3, 6:4.
На рахунку українця 18 ейсів при 4 подвійних помилках. Сергію вдалося відіграти 6 брейкпойнтів з 7, а його суперникові - тільки 1 з 4-х.
Наступним суперником українця стане французький тенісист Трістан Ламазан, який обіймає тільки 263 рядок в АТР.
Нагадаємо, що раніше Стаховський за 2 години 40 хвилин обіграв 65-ту ракетку світу Уго Умбера (2 сіяний).