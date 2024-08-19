Стадион "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе остается разрушенным - видео

За два года оккупанты так и не восстановили стадион "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе, который был разрушен российской артиллерией во время захвата города. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

После массированных обстрелов россиянами Мариуполя весной 2022 года от стадиона "Азовсталь" почти ничего не осталось. Только остатки колонн и заброшенное поле. В сообщении говорится, что за уже более двух лет оккупации захватчики так и не смогли восстановить спортивный объект.

Напомним

Стадион "Азовсталь" был построен в 1954 году и имел 7 тысяч мест. В 2006-м стадион был реконструирован до начала полномасштабного вторжения здесь проводились футбольные турниры, играл ФК "Мариуполь". Как добавили в горсовете, теперь в городе не проводятся матчи, спортивных профессиональных команд просто нет.

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