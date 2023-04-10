ССО показали, как уничтожают технику оккупанта из М777

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"Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом. В ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка нашими воинами обнаружена боевая позиция пушки противника. Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - сообщили в ССО ВСУ.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.