ССО показали, как уничтожают технику оккупанта из М777
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Силах специальных операций ВС Украины показали, как уничтожают позицию вражеской пушки, пишет УНН.
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"Операторы ССО в сотрудничестве с собратьями одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом. В ходе аэроразведки местности недалеко от Донецка нашими воинами обнаружена боевая позиция пушки противника. Точным огнем М777 вражеская цель уничтожена", - сообщили в ССО ВСУ.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 178 820 человек, 3637 танков и сотен единиц военной техники.