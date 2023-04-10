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ССО показали, як нищать техніку окупанта з М777

ССО показали, як нищать техніку окупанта з М777

Київ • УНН

 • 1191534 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Силах спеціальних операцій ЗС України показали, як знищують позицію ворожої гармати, пише УНН.

Цитата

"Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом. У ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька нашими воїнами виявлено бойову позицію гармати противника. Точним вогнем М777 ворожу ціль знищено", - повідомили у ССО ЗСУ.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.

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