ССО показали, як нищать техніку окупанта з М777
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Силах спеціальних операцій ЗС України показали, як знищують позицію ворожої гармати, пише УНН.
Цитата
"Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом. У ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька нашими воїнами виявлено бойову позицію гармати противника. Точним вогнем М777 ворожу ціль знищено", - повідомили у ССО ЗСУ.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 178 820 осіб, 3637 танків та сотень одиниць військової техніки.