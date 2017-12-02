США испытали систему оповещения о ядерном ударе

“Гавайи, которые являются одним из американских штатов, впервые со времен холодной войны протестовали сигналы тревоги, которые должны предупреждать население о ядерном нападении”, — говорится в сообщении.

Также указано, что эти испытания были проведены на фоне потенциальной ядерной угрозы со стороны КНДР.

Сообщается, что сначала были опробованы “привычные” сирены для природных катастроф, таких как цунами и ураганы, а вслед за ними последовал минутный сигнал предупреждения о ядерной атаке.

Такая проверка системы оповещения будет осуществляться в первый рабочий день каждого месяца.

Как сообщал УНН, КНДР обнародовала видео запуска новой ракеты.