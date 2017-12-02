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США испытали систему оповещения о ядерном ударе

США испытали систему оповещения о ядерном ударе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Американский штат Гавайи протестовал сигнал тревоги на случай ядерного удара в связи с регулярными угрозами в адрес США со стороны КНДР, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Гавайи, которые являются одним из американских штатов, впервые со времен холодной войны протестовали сигналы тревоги, которые должны предупреждать население о ядерном нападении”, — говорится в сообщении.

Также указано, что эти испытания были проведены на фоне потенциальной ядерной угрозы со стороны КНДР.

Сообщается, что сначала были опробованы “привычные” сирены для природных катастроф, таких как цунами и ураганы, а вслед за ними последовал минутный сигнал предупреждения о ядерной атаке.

Такая проверка системы оповещения будет осуществляться в первый рабочий день каждого месяца.

Как сообщал УНН, КНДР обнародовала видео запуска новой ракеты.

 

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