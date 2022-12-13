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США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты

США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Военно-воздушные силы США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщили ВВС США, передает УНН.

Детали

Испытания ракеты прошли 9 декабря у побережья Южной Калифорнии, а пуск ракеты производился бомбардировщиком B-52H Stratofortress.

Данное испытание явилось первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты.

После отделения от самолета ракета достигла гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершила траекторию полета и взорвалась в районе аэродрома.

Гиперзвуковое оружие может маневрировать в полете, что делает его гораздо тяжелее в отслеживании и сбивании, чем обычные баллистические ракеты. 

Дополнение

AGM-183 ARRW – перспективная ракета компании Lockheed Martin, построенная по принципу гиперзвукового планера. 

Теоретически считается, что AGM-183 ARRW сможет развивать скорость 20 Маха (около 24 000 км/ч).

Дальность действия AGM-183 ARRW составляет 1600 км. Возможными платформами являются бомбардировщики B-1B, B-52, новые модели B-21 и многоцелевой истребитель F-15E. При этом каждый бомбардировщик B-1B теоретически может нести в 31 блок AGM-183 ARRW во внутренних отсеках вооружения и внешних пилонах.

Сегодня несколько стран разрабатывают гиперзвуковое оружие, средств противодействия которому пока не существует. россия достигла наибольшего прогресса с ракетами Х-47М2 «Кинжал» и 3М22 «Циркон». С 2019 года армия КНР имеет на вооружении гиперзвуковую ракету наземного базирования DF-ZF, хотя точное количество таких ракет на вооружении неизвестно. Разработка гиперзвукового оружия также ведется в Австралии, Северной Корее, Франции и Японии.

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