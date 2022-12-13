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США випробували нову гіперзвукову ракету

США випробували нову гіперзвукову ракету

Київ • УНН

 • 822886 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Військово-повітряні сили США провели випробування нової гіперзвукової ракети AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Про це повідомили ВПС США, передає УНН.

Деталі

Випробування ракети відбулися 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії, а пуск ракети проводився бомбардувальником B-52H Stratofortress.

Дане випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети.

Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, завершила траєкторію польоту й вибухнула в районі аеродрому.

Гіперзвукова зброя може маневрувати в польоті, що робить її набагато важчою у відстежуванні і збиватті, ніж звичайні балістичні ракети. 

Доповнення

AGM-183 ARRW - перспективна ракета компанії Lockheed Martin, побудована за принципом гіперзвукового планера. 

Теоретично вважається, що AGM-183 ARRW зможе розвивати швидкість 20 Маха (близько 24 000 км/год).

Дальність дії AGM-183 ARRW складає 1600 км. Можливими платформами є бомбардувальники B-1B, B-52, новітні моделі B-21 та багатоцільовий винищувач F-15E. При цьому кожен бомбардувальник B-1B теоретично може нести до 31 блоку AGM-183 ARRW у внутрішніх відсіках озброєння та зовнішніх пілонах.

Сьогодні кілька країн розробляють гіперзвукову зброю, засобів протидії якій поки що не існує. росія досягла найбільшого прогресу з ракетами Х-47М2 «Кинжал» і 3М22 «Циркон». З 2019 року армія КНР має на озброєнні гіперзвукову ракету наземного базування DF-ZF, хоча точна кількість таких ракет на озброєнні невідома. Розробка гіперзвукової зброї також ведеться в Австралії, Північній Кореї, Франції та Японії.

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