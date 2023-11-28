США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины - СМИ
Киев • УНН
США ведут переговоры о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов различных калибров у Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины.
США ведут переговоры о покупке 75 тысяч артснарядов для Украины из запасов Вооруженных сил Греции. Об этом пишет греческое издание Ekathimerini, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что Соединенные Штаты закупят 50 тысяч снарядов калибра 105-мм, 20 тысяч калибра 155-мм и 5 тысяч снарядов калибра 203-мм. Переговоры по закупке снарядов находятся на завершающем этапе, говорится в материале.
Общая цена снарядов, согласованная греческой стороной, составляет 47 миллионов долларов.
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США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины - СМИ
США ведут переговоры о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов различных калибров у Греции в рамках усилий по пополнению боеприпасов Украины.
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