США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины - СМИ

США ведут переговоры о покупке 75 тысяч артснарядов для Украины из запасов Вооруженных сил Греции. Об этом пишет греческое издание Ekathimerini, передает УНН.

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Издание отмечает, что Соединенные Штаты закупят 50 тысяч снарядов калибра 105-мм, 20 тысяч калибра 155-мм и 5 тысяч снарядов калибра 203-мм. Переговоры по закупке снарядов находятся на завершающем этапе, говорится в материале.

Общая цена снарядов, согласованная греческой стороной, составляет 47 миллионов долларов.

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