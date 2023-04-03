США и ЕС ведут обсуждение о "зеленых" субсидиях, чтобы избежать торговой войны - Bloomberg

Детали

В прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен совершила визит в США, где заявила, что "прекрасно, что сейчас есть такие масштабные инвестиции в ветровые и чистые технологии", говоря о "зеленом пробуждении" Вашингтона. По словам источников, она также оставила "строгое сообщение" президенту США Джо Байдену, в котором предупредила, что предвзятость закона против европейских компаний неприемлема, и все, кроме прагматического исправления, станет главным раздражителем в трансатлантических отношениях.

США и ЕС, как отмечается, ведут переговоры об "ограниченном соглашении" по важным полезным ископаемым, согласно которому планируется установить новые трансатлантические условия, направленные на уменьшение зависимости от сырья Китая. В свою очередь США предоставят компаниям ЕС больший доступ к некоторым субсидиям и налоговым льготам, предусмотренным законом о снижении инфляции, пишет Bloomberg. В то же время администрация Байдена остается разочарованной тем, что считает "жестким соблюдением" Евросоюзом основанной на правилах торговой системы, которая больше не соответствует цели.

"Европа была искренне удивлена тем, что администрация Байдена не вернулась к временам до Трампа. Они пропустили записку о том, что политика в отношении торговли изменилась", — сказала партнер юридической фирмы Hogan Lovells, которая работала в торгово-экономической команде администрации бывшего президента США Дональда Трампа Келли Энн Шоу.

Если США и ЕС смогут преодолеть разрывы в торговле, то могут сохранить "экономический оплот" Запада против роста Китая и экспансионизма россии. Но если переговоры провалятся, новая трансатлантическая торговая война может подорвать опору мирового экономического порядка и создать длительные препятствия глобальному росту, резюмирует издание.

Также отмечается, что в течение последнего года политические лидеры как в Брюсселе, так и в Вашингтоне одобрили государственную помощь и налоговые льготы, чтобы помочь замедлить темпы изменения климата. Эту зеленую промышленную политику называют "редким беспроигрышным сценарием", который может одновременно способствовать созданию рабочих мест в промышленности в ключевых избирательных округах, уравновесить Китай и уменьшить выбросы углерода.

Согласно данным Международного энергетического агентства, распространение западных экологических субсидий вызывает более широкое смещение на мировом рынке экологических товаров, и ожидается, что правительства увеличат свои коллективные инвестиции в чистую энергию на 61% до 2,1 триллиона долларов к 2030 году. Это стало актуальным после того, как Китай вытеснил Европу, Японию и США в качестве ведущего производителя ключевых технологий для борьбы с изменением климата и ресурсов, таких как солнечные батареи, ветровые турбины и редкоземельные минералы.

В то же время США стремятся бросить вызов доминированию Китая в зеленых технологиях и революционизировать американский рынок чистой энергии, предоставив 369 миллиардов долларов в виде налоговых кредитов и других стимулов, хотя окончательная цифра может оказаться гораздо больше. Соответствующую программу субсидий в ЕС отреагировали собственным Законом о нулевой чистой промышленности, который облегчает доступ к государственной помощи ЕС для инвестиций в чистые технологии.

Закон США "вызвал раздражение" в Евросоюзе, поскольку европейские чиновники опасались, что массовые американские субсидии несправедливо искажают рынок экологических товаров, приведут к оттоку европейских инвестиций в чистую энергию и будут способствовать глобальной гонке субсидий. Европа также была обеспокоена тем, что критические правила закона о полезных ископаемых создадут нездоровую конкуренцию между Вашингтоном и Брюсселем за дефицитные товары, расположенные за пределами Китая, что заставит европейские компании стать более зависимыми от китайских ресурсов, чем когда-либо ранее.

ЕС ненадолго рассматривал возможность подачи спора во Всемирную торговую организацию относительно дискриминационных положений законодательства США, но решил, что публичная демонстрация разобщенности подорвет более широкое дело сотрудничества против россии.

"Общей причиной того, что ЕС и США пытаются иметь цивилизованные разногласия, является война в Украине. Любой очевидный раскол или большое расхождение будет использован путиным, и это не очень хорошая идея", - сказала бывший комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром.

Напомним

В марте 2022 года президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявили о сотрудничестве, чтобы снизить зависимость Европы от российского газа и нефти. Решение было принято на фоне нападения россии на Украину.