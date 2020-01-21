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США проведут совместные военные учения с Колумбией

Киев • УНН

 • 10652 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые пройдут в Колумбии в конце января. Пресс-релизы с соответствующей информацией были опубликован в понедельник, 20 января, на сайте Южного командования Вооруженных сил США, передает УНН.

США проведут совместные военные учения с Колумбией

"Более 100 американских военных, в том числе около 75 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, прибудут в Колумбию 23 января для участия в воздушно-десантных учениях, которые пройдут до 29 января", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что американские и колумбийские военные будут работать вместе для "обмена стратегическим и тактическим опытом".

По данным агентства EFE, решение о проведении учений было принято на прошлой неделе во время встречи президента Колумбии Ивана Дуке с главой Южного командования ВС США адмиралом Крейгом Фоллеро.

Как сообщалось ранее в УНН, Помпео: США восстанавливают стратегию сдерживания Ирана, России и Китая.

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