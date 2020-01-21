США проведуть спільні військові навчання з Колумбією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Представники американських і колумбійських збройних сил проведуть спільні навчання, які відбудуться в Колумбії в кінці січня. Пресреліз з відповідною інформацією був опублікований у понеділок, 20 січня, на сайті Південного командування Збройних сил США, інформує УНН.
"Понад 100 американських військових, в тому числі близько 75 десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, прибудуть в Колумбію 23 січня для участі в повітряно-десантних навчаннях, які пройдуть по 29 січня", - йдеться в пресрелізі.
Відзначається, що американські і колумбійські військові працюватимуть разом для "обміну стратегічним і тактичним досвідом".
За даними агентства EFE, рішення про проведення навчань було прийнято на минулому тижні під час зустрічі президента Колумбії Івана Дуке з главою Південного командування ВС США адміралом Крейгом Фоллеро.
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