США предупреждают о конце режима КНДР в случае применения ядерного оружия

Применение ядерного оружия Северной Кореей станет концом для правящего режима. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи, передает УНН.

Детали

США подтвердили свое обязательство по сдерживанию возможной агрессии КНДР, подкрепленное полным спектром возможностей США, включая ядерную составляющую.

Любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников является неприемлемой и приведет к концу режима Кима. Американская сторона повторила, что любая ядерная атака КНДР против Республики Корея будет встречена быстрым, ошеломляющим и решительным ответом говорится в заявлении.

Контекст

Северная Корея регулярно проводит учебные и тестовые пуски баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В октябре Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи.

21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашения и возобновят применение мер, запрещенных документом.