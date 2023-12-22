США поставят Тайваню 66 новых истребителей F-16 до конца 2026 года

США продолжают усиление ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на трудности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Пентагоне подтвердили, что продолжают программу модернизации и усиления ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на сложности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю.

Отмечается, что в Пентагон группа американских законодателей направила письмо, в котором выражалось беспокойство тем, что поставки истребителей Тайваню могут быть отложены из-за конкурирующих обязательств США по военной помощи Украине и Израилю.

Члены Палаты представителей Конгресса отмечали в письме, что задержки с модернизацией тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за нехватки компонентов, а поставки 66 новых самолетов от Lockheed Martin были отложены "более чем на 15 месяцев из-за проблем с обновлением программного обеспечения".

Законодатели подчеркивают, что США "не могут позволить себе слишком много обещать и не выполнять свои обязательства перед нашими ближайшими друзьями".

Заместитель секретаря по делам по делам ВВС в Пентагоне Эндрю Хантер в ответе конгрессменам написал, что модернизацию уже прошли 136 тайваньских F-16, а три оставшихся будут готовы "в ближайшее время". Что касается 66 новых самолетов, то их планируется поставить Тайваню до конца 2026 года.

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню