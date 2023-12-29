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США пообещали техническую помощь Польше для расследования инцидента с российской ракетой

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 23:58  •  4149 просмотра

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США предложили Польше техническую помощь в расследовании сообщения о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, подтверждая свою солидарность как союзника по НАТО.

США выразили готовность помочь Польше расследовать нарушение воздушного пространства российской ракетой в ночь на 29 декабря. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время разговора с польским коллегой Яцеком Северой, сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Салливан выразил солидарность Соединенных Штатов с Польшей, нашим близким союзником по НАТО, поскольку она имеет дело с сообщениями о ракете, которая проникла в воздушное воздушное пространство Польши

говорится в сообщении.

Салливан также пообещал предоставить техническую помощь при необходимости и заверил своего польского коллегу, что президент США Джо Байден внимательно следит за этим вопросом.

Напомним,

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром 29 декабря заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки россии против Украины.

МИД Польши требует от россии объяснений относительно нарушения воздушного пространства29 декабрь 2023, 20:11 • 26809 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
США пообіцяли технічну допомогу Польщі для розслідування інциденту з російською ракетою
US promises technical assistance to Poland to investigate Russian missile incident
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США пообещали техническую помощь Польше для расследования инцидента с российской ракетой

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