США планируют направить в Украину советника: чем будет заниматься
Киев • УНН
США направляют в Украину советника для помощи в модернизации вооруженных сил, борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, а также сформировали Украинскую группу по вопросам оборонной промышленности для сопровождения сделок в оборонной отрасли.
Государственный департамент США вместе с Конгрессом планирует направить советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет УНН.
Детали
Как указано в сообщении, советника направляют для поддержки и ускорения перехода Украины к совместным военным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критические отрасли.
Кроме этого, Соединенные Штаты создали межведомственную команду Ukraine Deal Team. В нее входят представители Государственного департамента США, министерств обороны и торговли. Эта группа будет помогать партнерам, которым нужны рекомендации относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.
Дополнение
Соединенные Штаты и Украина подписали Заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными производства и обмена техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.
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США планируют направить в Украину советника: чем будет заниматься
США направляют в Украину советника для помощи в модернизации вооруженных сил, борьбе с коррупцией и привлечении инвестиций, а также сформировали Украинскую группу по вопросам оборонной промышленности для сопровождения сделок в оборонной отрасли.
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