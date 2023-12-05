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США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 09:35  •  14640 просмотра

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USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Металлопрокат предоставляется на безвозмездной основе, что способствует быстрому строительству защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений защиты энергообъектов. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отметили, что правительство США через USAID финансирует проект энергетической безопасности Украины, согласно которому страна уже получила первую партию 5 тысяч тонн металла, который используют при сооружении антидронових защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах.

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Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отмечает, что арматура является самым дорогим материалом в проекте.

Процент арматуры в проекте - один из крупнейших по объему и стоимости. Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных сооружений 

- рассказала заместитель председателя Агентства восстановления Валерия Иванова. 

Дополнение

Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Агентство отмечает, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

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Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях, а бетонные конструкции вокруг основной сети Укрэнерго возводятся с марта 2023 года

В ведомстве отмечают, что решение о защите энергетических объектов было принято правительством и Генеральным штабом ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задания на проектирование и строительство.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в этом году плотность противовоздушной обороны выше, россиянам будет гораздо труднее повредить и уничтожить подстанции и электростанции.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
США передадуть Україні метал для будівництва захисту енергооб'єктів від російських атак
The United States will transfer metal to Ukraine for the construction of protection of energy facilities from Russian attacks
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США передадут Украине металл для строительства защиты энергообъектов от российских атак

USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Металлопрокат предоставляется на безвозмездной основе, что способствует быстрому строительству защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.

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