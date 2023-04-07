США сопротивляются предоставлению Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО - Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. США встают на сторону Германии и Венгрии против Польши и стран Балтии в том, что касается укрепления связей Украины с НАТО и безоговорочной поддержки ее будущего вступления в альянс, сообщили Financial Times четыре источника, которые принимали участие в переговорах министров иностранных дел в Брюсселе на этой неделе, пишет УНН.
Детали
В статье раскрываются разногласия внутри военного альянса накануне саммита глав государств и правительств НАТО в столице Литвы Вильнюсе в июле.
Дипломаты, которые присутствовали на переговорах перед саммитом в Брюсселе на этой неделе, сообщили, что все 31 член НАТО согласны с тем, что в краткосрочной перспективе членство Украины не является реальным вариантом. Но вопрос о том, предлагать ли Киеву «политический путь» присоединения к Альянсу в Вильнюсе наряду с более тесными официальными связями, скорее всего, останется источником разногласий, сообщает FT.
«Дорога [к саммиту лидеров] все еще очень терниста», - сказал один западный чиновник.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложения предоставить Украине «практические и политические» шаги для углубления связей, прежде всего новое официальное заявление о будущем членстве Киева, которое обновляет декларацию 2008 года о том, что Украина «однажды» присоединится к альянсу.
Источники в США сообщили FT, что Вашингтон хочет, чтобы члены НАТО сосредоточились на доставке Украине оружия и помощи для противодействия российскому вторжению, что вызвало дискуссии о том, не отвлекало ли членство Украины в НАТО от этого важнейшего приоритета.
«Для того, чтобы мы подошли к вопросу о том, когда и как включить Украину в альянс, мы должны, как отметил генеральный секретарь, «обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство», — заявил высокопоставленный представитель США.
Добавим
Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре, вскоре после того, как рф объявила об аннексии четырех украинских областей. Финляндия стала новым членом западного альянса во вторник.