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США опираються наданню Україні "дорожньої карти" для вступу до НАТО - Financial Times

США опираються наданню Україні "дорожньої карти" для вступу до НАТО - Financial Times

Київ • УНН

 • 918030 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. США встають на бік Німеччини та Угорщини проти Польщі та країн Балтії у тому, що стосується зміцнення зв'язків України з НАТО та беззастережної підтримки її майбутнього вступу до альянсу, повідомили Financial Times чотири джерела, які брали участь у переговорах міністрів закордонних справ у Брюсселі цього тижня, пише УНН.

Деталі

У статті розкриваються розбіжності всередині військового альянсу напередодні саміту глав держав та урядів НАТО у столиці Литви Вільнюсі у липні.

Дипломати, які були присутні на переговорах перед самітом у Брюсселі цього тижня, повідомили, що всі 31 член НАТО погоджуються з тим, що в короткостроковій перспективі членство України не є реальним варіантом. Але питання про те, чи пропонувати Києву «політичний шлях» приєднання до Альянсу у Вільнюсі поряд з більш тісними офіційними зв'язками, швидше за все, залишиться джерелом розбіжностей, повідомляє FT.

«Дорога [до саміту лідерів] все ще дуже терниста», - сказав один західний чиновник.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозиції надати Україні «практичні та політичні» кроки для поглиблення зв'язків, насамперед нову офіційну заяву про майбутнє членство Києва, яка оновлює декларацію 2008 року про те, що Україна «одного разу» приєднається до альянсу.

Джерела в США повідомили FT, що Вашингтон хоче, щоб члени НАТО зосередилися на доставці Україні зброї та допомоги для протидії російському вторгненню, що викликало дискусії про те, чи не відволікало членство України в НАТО від цього найважливішого пріоритету.

«Для того, щоб ми підійшли до питання про те, коли і як включити Україну до альянсу, ми маємо, як зазначив генеральний секретар, «забезпечити, щоб Україна переважала як суверенну, незалежну державу», — заявив високопоставлений представник США.

Додамо

Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні, невдовзі після того, як рф оголосила про анексію чотирьох українських областей. Фінляндія стала новим членом західного альянсу у вівторок.

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