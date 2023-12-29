США одобрили срочную продажу снарядов M107 Израилю на $147,5 млн без рассмотрения Конгрессом

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов и соответствующего оборудования без рассмотрения Конгрессом. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Блинкен определил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи Израиля, тем самым отказываясь от требований пересмотра Конгрессом.

Продажа происходит в тот момент. Когда Израиль усиливает свое наступление в секторе Газа. США оказывали давление на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения в Газе, и призвали его сократить войну в ближайшие недели.

В Пентагоне заявили, что Израиль попросил включить заряды в предварительный запрос на 155-мм снаряды. Общая стоимость продажи оценивается в 147,5 миллионов долларов.

Это уже второй случай в этом месяце, когда администрация Байдена пропустила рассмотрение Конгрессом продажи оружия Израилю. 9 декабря администрация воспользовалась чрезвычайными полномочиями, чтобы разрешить продажу Израилю около 14 000 танковых снарядов.

Нетаньяху заявил что "война в Газе далека от завершения", Минфин Израиля предусматривает увеличение бюджета на следующий год из-за оборонных расходов