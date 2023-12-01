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США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 10:15  •  5238 просмотра

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США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.

Руководитель отдела санкций администрации Байдена предупредил турецких чиновников, что служа финансовым убежищем для ХАМАС и торговым центром для российской военной системы, Турция разжигает насилие на двух континентах. В частности, Турция не препятствует финансистам ХАМАС вести дела в стране, а торговля Турции с РФ, несмотря на экспортный контроль, резко возросла. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Представитель Белого дома, управляющий отделом санкций, как отмечается в материале WSJ, предупредил турецких чиновников, что Турция разжигает насилие на двух континентах, служа финансовым убежищем для ХАМАС и торговым центром для российской военной машины.

Несмотря на санкции США, направленные против финансистов Хамаса в течение последнего десятилетия, Турция позволила инвестиционным фирмам, холдинговым компаниям, брокерам по недвижимости и многим другим предприятиям этой группы работать из Стамбула

- информирует издание со ссылкой на чиновников США.

Также указывается, что заместитель госсекретаря США по вопросам терроризма Брайан Нельсон разговаривал с турецкими официальными лицами, поскольку Соединённые Штаты обеспокоены тем, что палестинская боевая группировка ХАМАС собирает средства в этой стране.

Мы глубоко обеспокоены способностью ХАМАС продолжать собирать средства и находить финансовую поддержку для возможных терактов в Турции

- цитируется комментарий Нельсона журналистам после переговоров с турецкими официальными лицами.

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Нельсон добавил, что турецкие официальные лица напомнили ему, что ХАМАС не классифицируется как террористическая организация в их стране, но отметили, что Турция не будет терпеть нарушения закона, включая отмывание денег и прямое финансирование терактов.

Что касается отношений страны с рф - турецкие физические и юридические лица рискуют попасть под ряд санкций из-за поставок россии товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем, пишет WSJ, ссылаясь на информацию своих источников.

Напомним

США также приняли жесткие меры по уклонению от санкций в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае, на фоне того, как Министерство финансов страны заявило, что компании, базирующиеся в этих странах, продолжают отправлять в Россию товары двойного назначения высокого приоритета, включая компоненты, на которые москва полагается для своих систем вооружения.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
США стурбовані тим, що Туреччина слугує фінансовим прихистком для ХАМАС і торговим центром для росії.
The United States is concerned that Turkey serves as a financial haven for Hamas and a trade center for russia
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США обеспокоены тем, что Турция служит финансовым прибежищем для ХАМАС и торговым центром для россии

США предостерегают Турцию от того, чтобы она не была финансовым убежищем для Хамаса и не способствовала российской военной торговле, что может привести к разжиганию насилия, а также приведет к наложению на Турцию санкций.

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