США могут объявить о дополнительной помощи для Украины уже в конце этой недели

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“Я предполагаю, что вы в дальнейшем услышите, как Соединенные Штаты выделят дополнительную помощь в сфере безопасности, дополнительные вооружения и боевые возможности для Украины — возможно, уже в конце этой недели”, — сказал Кирби.

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При этом, он не ответил, будет ли включать новый пакет танки для украинцев, заметив, что “не хотел бы опережать вещи, о которых еще не объявили” официально.

По его словам, США сосредоточены на том, чтобы убедиться, что обеспечивают для Украины то, что ей нужно для борьбы.

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“Мы продолжим модифицировать эти пакеты, для того, чтобы они больше всего соответствовали потребностям Украины, и если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, смогут ли они”, — добавил Кирби.