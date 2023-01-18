США можуть оголосити про додаткову допомогу для України вже наприкінці цього тижня

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“Я передбачаю, що ви надалі почуєте, як Сполучені Штати виділять додаткову допомогу у сфері безпеки, додаткові озброєння й бойові можливості для України — можливо, вже наприкінці цього тижня”, — сказав Кірбі.

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При цьому, він не відповів, чи включатиме новий пакет танки для українців, зауваживши, що “не хотів би випереджати речі, про які ще не оголосили” офіційно.

За його словами, США зосереджені на тому, щоб переконатися, що забезпечують для України те, що їй потрібно для боротьби.

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“Ми продовжимо модифікувати ці пакети, для того, щоб вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками й партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони”, — додав Кірбі.