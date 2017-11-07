США максимально сконцетрована на разработке гиперзвукового оружия

По его словам первое гиперзвуковое оружие будет принято на вооружение уже в 2020-е годы.

За два десятилетия американские ученые должны создать несколько гиперзвуковых платформ, с помощью которых будет осуществляться запуск разведывательных беспилотников и ракет.

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Также Дж.Захариас уточнил, что полет гиперзвукового беспилотного разведывательного аппарата должен состояться в 2030-х годах, а гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) многоразового использования будет запущен не ранее 2040-х годов.

Напомним, военные ВМС США провели испытания системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе.