В США максимально сконцетровані на розробці гіперзвукової зброї

За його словами першу гіперзвукову зброю буде прийнято на озброєння вже в 2020-і роках.

Через два десятиліття американські вчені повинні створити кілька гіперзвукових платформ, за допомогою яких буде здійснюватися запуск розвідувальних безпілотників і ракет.

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Також Дж.Захаріас уточнив, що політ гіперзвукового безпілотного розвідувального апарату повинен відбутися в 2030-х роках, а гіперзвуковий безпілотний літальний апарат (БПЛА) багаторазового використання буде запущений не раніше 2040-х років.

Нагадаємо, військові ВМС США провели випробування системи лазерної зброї LaWS (Laser Weapons System) в Перській затоці.