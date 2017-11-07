В США максимально сконцетровані на розробці гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. США докладають максимальних зусиль для якнайшвидшого створення гіперзвукової зброї. Про це розповів відповідальний за наукові розробки у Військово-повітряних силах США Джеффрі Захаріас, повідомляє УНН з посиланням на Scout Warrior.
За його словами першу гіперзвукову зброю буде прийнято на озброєння вже в 2020-і роках.
Через два десятиліття американські вчені повинні створити кілька гіперзвукових платформ, за допомогою яких буде здійснюватися запуск розвідувальних безпілотників і ракет.
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Також Дж.Захаріас уточнив, що політ гіперзвукового безпілотного розвідувального апарату повинен відбутися в 2030-х роках, а гіперзвуковий безпілотний літальний апарат (БПЛА) багаторазового використання буде запущений не раніше 2040-х років.
Нагадаємо, військові ВМС США провели випробування системи лазерної зброї LaWS (Laser Weapons System) в Перській затоці.