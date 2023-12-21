США и Европа обсуждают использование замороженных российских активов для помощи Украине

Администрация президента США Байдена дает понять, что поддерживает конфискацию в пользу Украины более 300 млрд долларов активов российского центробанка, которые расположены в западных странах и были заморожены с началом полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, со слов высокопоставленных американских и европейских чиновников, администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании смороженных 300 млрд долларов российских активов.

Отмечается, что администрация Байдена, в координации с "Большой семеркой", начала пересматривать вопрос об имеющихся полномочиях, чтобы принять решение об использовании этих денег.

Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами активизировались в последние недели. По словам официальных лиц, при этом администрация Байдена давит на Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы они подготовили стратегию ко второй годовщине российского вторжения в Украину.

Запад обсуждает возможность использования замороженных активов российского центробанка - The Financial Times

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга 21 декабря не отрицал проведения таких переговоров.

На вопрос журналиста о том, работают ли США и ЕС вместе по изъятию российских активов для помощи Украине, Джон Кирби ответил, что в долгосрочной перспективе Россия должна понести ответственность за разрушенную в Украине инфраструктуру.

Я не буду говорить конкретно об этом, но в целом мы общались со многими нашими партнерами и союзниками относительно того, какой будет роль России после конфликта в вопросе восстановления внутри Украины в долгосрочной перспективе. Мы сейчас не в том моменте, когда можем говорить о конкретных действиях и как они будут выглядеть. Однако, Россия разрушила ужасное количество инфраструктуры, забрала десятки тысяч жизней в Украине и она должна понести за это ответственность в долгосрочной перспективе Джон Кирби.

Напомним,

G7 обсуждает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, поскольку традиционные каналы помощи сталкиваются с проблемами в США и Европе.