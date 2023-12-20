Запад обсуждает возможность использования замороженных активов российского центробанка - The Financial Times

Союзники по G7 ищут способы использования замороженных активов рф. Дискуссия на эту тему приобрела популярность в последние недели, на фоне сопротивления, которое пока наблюдается в США по поводу политического одобрения новых пакетов финансирования для Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Контекст

Запад активизирует обсуждение вариантов финансовой помощи Украине, учитывая использование замороженных активов российского центрального банка. В данном контексте рассматривается возможность использования российских активов, которые сейчас заморожены в европейской финансовой системе.

Как сообщает FT, в последние недели чиновники G7 активизировали переговоры о разблокировании части замороженных российских государственных активов на сумму около 300 миллиардов долларов США. Впрочем юридические эксперты предупреждают, что подобный шаг может спровоцировать резкий отход от обычной практики, а это в свою очередь несет юридические и экономические риски, что вызывает значительные споры среди союзников. Правительства стран G7 опасаются, что радикальный шаг приведет к тому, что иностранные инвесторы в долларовые и евро активы сбегут.

Место нахождения замороженных активов

В Европе основная часть замороженных активов рф - около 191 миллиарда евро - хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии. Вторая по величине сумма, в примерно 19 миллиардов евро, заморожена во Франции. Другие авуары намного меньше, а Германия владеет примерно 210 миллионами евро, пишет FT.

Позиция США

Вашингтон никогда публично не поддерживал арест, но в последние недели США активизировались, утверждая в комитетах G7, что есть способ изъять активы "в соответствии с международным правом".

Члены G7 и другие особо пострадавшие государства могут арестовать российские государственные активы в качестве "контрмеры" против войны России в Украине, "чтобы убедить Россию прекратить свою агрессию - цитирует FT дискуссионный документ комитетов G7.

Представители США предположили, что конфискованные активы могут быть выделены Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это подано как "аванс" на компенсацию Украине, которую россия в конце концов должна будет выплатить согласно международному праву за свою агрессию.

Юридические преграды

Идея конфискации российских суверенных активов юридически отягощена. Активы центрального банка защищены международным обычным правом; действия, которые, кажется, ставят под сомнение этот принцип, будут иметь серьезные последствия для финансовой системы.

Ингрид Брунк, профессор международного права Школы права Вандербильта, утверждает, что контрмеры должны быть методом, который подтолкнет противоправное государство к выполнению своих обязательств.

Многим странам был нанесен ущерб многими вещами, которые нарушают международное право, не предполагая, что мы изымаем резервы иностранной валюты. Это наиболее священные виды активов в мировой финансовой сфере система комментирует Брунк.

Противники радикальных шагов в отношении российских активов обеспокоены, что подобный прецедент повредит международному порядку, основанному на правилах, и подорвет доверие, которое страны проявляют, когда размещают резервы в других странах.

Это как бы намекнет таким странам, как Китай или Саудовская Аравия, что суверенные активы, сохраненные в евро или долларах, не всегда могут быть безопасными.

Дополнение

Тем временем акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили увеличение капитала на четыре миллиарда евро, что позволит удвоить кредитование Украины. ЕБРР уже является крупнейшим институциональным кредитором для корпоративного сектора Украины, предоставив около 3,7 миллиарда евро с момента начала полномасштабного вторжения россии в феврале прошлого года.

Но, как указывается, займы от ЕБРР, акционерами которого являются страны ЕС, Великобритания и США, не заполнят дыру, которая образуется в украинском бюджете, если выплаты из США и ЕС не состоятся.

Напомним,

G7 обсуждает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, поскольку традиционные каналы помощи сталкиваются с проблемами в США и Европе.

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