США и Великобритания ввели санкции против окружения Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане. Соответствующее заявление в международный День прав человека, который отмечается в четверг, 10 декабря, опубликовала пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечается в пресс-релизе британского внешнеполитического ведомства, в России под санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования “Терек”. Все они, по мнению британских властей, ответствены “за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне”. Речь идет о главе парламента Чечни Магомеда Даудова, замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова и бывшего начальника полиции чеченского города Аргун Аюбе Катаева.
Эти санкции посылают четкий сигнал нарушителям прав человека о том, что Великобритания привлечет их к ответственности. Великобритания будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
В свою очередь, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках “списка Магнитского” ввело санкции в отношении российского футбольного клуба “Ахмат” и фонда имени Ахмата Кадырова, говорится 10 декабря на сайте министерства.
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Кроме того, в список санкций включены бойцовский клуб “Ахмат”, компания Absolute Championship Akhmat, которая организовывает бои, а также компании “Чеченские минеральные воды” и “МегаСтройИнвест”, принадлежащих фонду Ахмата Кадырова. Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым заместитель руководителя “Росгвардии” по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усман и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, в санкционных списков попали Тимур Дугазаев, который живет в ФРГ и которого некоторые СМИ называют “представителем Рамзана Кадырова в Германии”, а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара — тренер лошадей Кадырова.
Сам глава Чечни Рамзан Кадыров был включен в американский “список Магнитского” в 2017 году.
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