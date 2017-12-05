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США помогли найти 3 млрд долларов похищенных средств украинского госбюджета

США помогли найти 3 млрд долларов похищенных средств украинского госбюджета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки с 2013 года помогли усилить антикоррупционные усилия Украины и способствовали выявлению украинским правоохранительным структурам более 3 млрд долл. похищенных государственных средств. Такую информацию обнародовали сегодня в справке Государственного департамента США, передает УНН.

"Международная помощь США способствовала захвату Украины около 1,3 миллиарда долларов наличными, с выявлением более 3,24 миллиардов долларов в виде похищенных государственных средств", - говорится в справке.

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В Госдепе также подчеркнули, что сотрудники американских правоохранительных органов внедрены в Национальное антикоррупционное бюро Украины для помощи в борьбе с коррупцией и возвращения активов.

Поддержка США способствовала открытию 333 уголовных дел, 207 сообщений о подозрении и завершению 108 обвинений по делам, связанным с коррупцией, сообщили в департаменте.

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