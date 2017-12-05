США допомогли знайти 3 млрд доларів викрадених коштів українського держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки з 2013 року допомогли посилити антикорупційні зусилля України та сприяли виявленню українським правоохоронним структурам більше 3 млрд дол. викрадених державних коштів. Таку інформацію оприлюднили сьогодні у довідці Державного департаменту США, передає УНН.
"Міжнародна допомога США сприяла захопленню Україною близько 1,3 мільярда доларів готівкою, з виявленням більше 3,24 мільярдів доларів у вигляді викрадених державних коштів", - зазначено в довідці.
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У Держдепі також підкреслили, що співробітники американських правоохоронних органів впроваджені в Національне антикорупційне бюро України для допомоги в боротьбі з корупцією і повернення активів.
Підтримка США сприяла відкриттю 333 кримінальних справ, 207 повідомлень про підозру та завершенню 108 звинувачень у справах, пов'язаних з корупцією, повідомили в департаменті.