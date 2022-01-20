Дело Порошенко власть проигрывает, в том числе, по вине замглавы ОПУ Андрея Смирнова, – политолог Вадим Карасев

ukru
15 марта, 19:03 • 107282 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144695 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124368 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117825 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105342 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101741 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94141 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124790 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127652 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127353 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 49570 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 31147 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 25046 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 51258 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 34011 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124790 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124731 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261887 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291202 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227497 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105462 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127652 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111712 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128964 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130975 просмотра
Актуальное
Дело Порошенко власть проигрывает, в том числе, по вине замглавы ОПУ Андрея Смирнова, – политолог Вадим Карасев

Дело Порошенко власть проигрывает, в том числе, по вине замглавы ОПУ Андрея Смирнова, – политолог Вадим Карасев

Киев • УНН

 • 17279 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Дело Порошенко власть на данном этапе откровенно проиграла, в том числе, при участии замглавы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова, который не только не дорабатывал, но и попросту мог играть на стороне Порошенко. Такое мнение озвучил на своей странице в ФБ политолог Вадим Карасев.

"Дело экс-президента Порошенко сейчас идет вопреки ожиданиям Зеленского и Офиса президента: Печерский суд избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям. Это, безусловно, поражение власти. То есть ареста, на который рассчитывали в ОПУ, не произошло. Что же произошло на самом деле и почему так вышло? Поговаривают, что в команде Зеленского этим вопросом занимался Андрей Смирнов, заместитель председателя Офиса Президента. Как мне рассказали источники, он не только не дорабатывал по этому делу, но мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, слуга двух господ", — пишет Вадим Карасев.

Он также отметил, что Смирнов попал в ОПУ в 2019 году и считался человеком Андрея Богдана, а играть на разные лагеря – не впервые для Смирнова, который после горячей поддержки Революции Достоинства в 2015 году взялся защищать в судах экс-регионалов Елену Лукаш и Александра Ефремова, такой себе всеядный профессионал.

"Что теперь? Думаю, Зеленский столкнулся с той реальностью, в которой мы живем в Украине, — у него нет профессиональных кадров, а те, что есть выполняют свою работу с учётом украинской реальности. Вероятно, это приведет к кадровым перестановкам в Офисе президента", — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы