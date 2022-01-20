Справу Порошенка влада програє, зокрема, з вини заступника голови ОПУ Андрія Смирнова, – політолог Вадим Карасьов

"Справа екс-президента Порошенка зараз йде всупереч очікуванням Зеленського та Офісу президента: Печерський суд обрав запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою в держзраді та сприянні терористичним організаціям. Це, безперечно, поразка влади. Тобто, арешту, на який розраховували в ОПУ, не сталося. Що ж сталося насправді та чому так сталося? Подейкують, що у команді Зеленського цим питанням займався Андрій Смирнов, заступник голови Офісу Президента. Як мені розповіли джерела, він не лише не доопрацьовував у цій справі, але міг грати як на боці Зеленського, так і на боці Порошенка, слуга двох панів", — пише Вадим Карасьов.

Він також зазначив, що Смирнов потрапив до ОПУ у 2019 році та вважався людиною Андрія Богдана, а грати на різні табори – не вперше для Смирнова, який після гарячої підтримки Революції Гідності у 2015 році взявся захищати у судах екс-регіоналів Олену Лукаш та Олександра Єфремова, такий собі всеїдний професіонал.

"Що тепер? Думаю, Зеленський зіткнувся з тією реальністю, в якій ми живемо в Україні, — у нього немає професійних кадрів, а ті, що виконують свою роботу з урахуванням української реальності. Ймовірно, це призведе до кадрових перестановок в Офісі президента", — резюмував політолог.

Раніше повідомлялося, що 19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.