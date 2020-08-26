Дело Шеремета: ЕСПЧ получил жалобу Кузьменко

"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб по Юлии Кузьменко относительно незаконного задержания и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения", - написал Беспалый.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.

Напомним, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.