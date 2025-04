Дело о переписке Клинтон: Трамп хочет взяться за расследование

"Вышла важная статья о том, что ФБР игнорировало десятки тысяч электронных писем ... Хиллари, многие из которых очень плохие. Также давалась ложная информация о выборах", - написал Трамп.

Он добавил, что ФБР изучило только три тысячи из 675 000 электронных писем, которые были обнаружены на компьютере мужа помощницы Клинтон.

Таким образом, по словам Трампа, изучили лишь 1% писем со всей взломанной почты. Зато Трамп уверен в том, что разобраться удастся и, более того, он готов подключиться к расследованию.

"Я уверен, что скоро мы разберемся до конца во всей этой коррупции. В какой-то момент может понадобиться принять участие и мне ", - добавил Трамп.

Big story out that the FBI ignored tens of thousands of Crooked Hillary Emails, many of which are REALLY BAD. Also gave false election info. I feel sure that we will soon be getting to the bottom of all of this corruption. At some point I may have to get involved!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018