Справа щодо листування Клінтон: Трамп хоче взятись за розслідування

“Вийшла важлива стаття про те, що ФБР ігнорувало десятки тисяч електронних листів ... Хілларі, багато з яких дуже погані. Також давалася помилкова інформація про вибори”, — написав Трамп.

Він додав, що ФБР вивчило лише три тисячі з 675 тисяч електронних листів, які були виявлені на комп’ютері чоловіка помічниці Клінтон.

Таким чином, за словами Трампа, вивчили лише 1% листів з усієї зламаної пошти. Натомість Трамп упевнений у тому, що розібратись таки вдасться і, більше того, він готовий підключитися до розслідування.

“Я впевнений, що скоро ми розберемося до кінця у всій цій корупції. В якийсь момент може знадобитися взяти участь і мені!” — додав Трамп.

Big story out that the FBI ignored tens of thousands of Crooked Hillary Emails, many of which are REALLY BAD. Also gave false election info. I feel sure that we will soon be getting to the bottom of all of this corruption. At some point I may have to get involved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 серпня 2018 р.