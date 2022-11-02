Дело о сбыте наркотиков: бизнесмену Чернецкому завтра могут огласить приговор

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"Судебный процесс находится на завершающей стадии. Завтра в судебном заседании обвиняемый должен выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Напомню, что в дебатах прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы". Приговор может быть оглашен уже завтра" - сказала Максимец.

Напомним

Юрий Чернецкий должен был выступить с последним словом еще 18 октября, но конвоиры не успели оформить документы должным образом, потому заседание перенесли.

Дополнение

25 августа полиция Киева сообщила, что в столице задержали 48-летнего наркоторговца, у которого изъяли не только расфасованный кокаин и деньги, а также патроны.

После этого его жена, певица Инна Воронова, в видео в Instagram объявила сбор денег на залог, чтобы ее муж вышел из следственного изолятора временного содержания.

Скандально известному бизнесмену Юрию Чернецкому, подозреваемому в торговле наркотиками, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября, с возможным залогом 1 984 800 гривен.

Кроме того, в январе прошлого года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого Юрия Чернецкого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. Тогда суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.