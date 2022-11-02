Справа про збут наркотиків: бізнесмену Чернецькому завтра можуть оголосити вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд може вже завтра оголосити вирок бізнесмену Юрію Чернецькому, якого затримали в серпні з 23 пакетиками кокаїну. Про це УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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"Судовий процес наразі перебуває на завершальній стадії. Завтра у судовому засіданні обвинувачений має виступити з останнім словом, після чого суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Нагадаю, що у дебатах прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Вирок може бути проголошений вже завтра" - сказала Максимець.
Нагадаємо
Юрій Чернецький мав виступити з останнім словом ще 18 жовтня, але конвоїри не встигли оформити документи належним чином, тому засідання перенесли.
Доповнення
25 серпня поліція Києва повідомила, що в столиці затримали 48-річного наркоторговця, у якого вилучили не лише розфасований кокаїн і гроші, а також набої.
Після цього його дружина, співачка Інна Воронова, у відео в Instagram оголосила збір грошей на заставу, щоб її чоловік вийшов зі слідчого ізолятора тимчасового тримання.
Скандально відомому бізнесмену Юрію Чернецькому, якого підозрюють у торгівлі наркотиками, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 листопада, з можливою заставою 1 984 800 гривень.
Окрім того, у січні минулого року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного Юрія Чернецького за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Тоді суд обрав йому запобіжний захід, не пов’язаний із утриманням під вартою.