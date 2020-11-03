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Дело Межигорья: суд рассмотрит апелляцию об отказе в заочном аресте Януковича сегодня

Дело Межигорья: суд рассмотрит апелляцию об отказе в заочном аресте Януковича сегодня

Киев  •  УНН

 • 15041 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорье. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

На вопрос когда суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу об отказе в заочном аресте Януковича, в пресс-службе ответили: “Сегодня в 15:20”.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет выбирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорье.

Как сообщалось, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорье. В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передал резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория “Межигорье” стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком “Межигорья” занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.

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