Дело Межигорья: суд рассмотрит апелляцию об отказе в заочном аресте Януковича сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорье. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.
На вопрос когда суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу об отказе в заочном аресте Януковича, в пресс-службе ответили: “Сегодня в 15:20”.
Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет выбирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорье.
Как сообщалось, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорье. В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).
Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передал резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.
После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория “Межигорье” стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком “Межигорья” занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.