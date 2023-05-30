Дело Князева: суд отказал в смягчении меры пресечения адвокату
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн для адвоката Олега Горецкого, которого вместе с экс-главой Верховного Суда подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды, передает корреспондент УНН.
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«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения…Постановление следственного суда оставить без изменений», - сказал судья.
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18 мая ВАКС применил к адвокату Олегу Горецкому, которого вместе с экс-главой Верховного Суда уличили в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».
Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как главы ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.
18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.
В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.