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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдатели ЕС и ОБСЕ не поедут в оккупированный Крым на выборы президента России

Киев • УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза не отправят в Крым своих представителей на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщает издание Известия, ссылаясь на слова представителей организаций, передает УНН.

Наблюдатели ЕС и ОБСЕ не поедут в оккупированный Крым на выборы президента России

Всего за ходом президентских выборов в России наблюдать 500 представителей ОБСЕ. Однако в Крым они не поедут.

"Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", - отметил пресс-секретарь организации Томас Ример.

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Такую позицию подтвердили и в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здеховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они "абсолютно точно" не будут направлены в Крым.

Несмотря на решение Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за ходом выборов в Крым 18 марта наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС.

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Как сообщает издание, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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