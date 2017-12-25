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Спостерігачі ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим на вибори президента Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу не відправлять до Криму своїх представників на вибори президента Росії в 2018 році. Про це повідомляє видання Известия, посилаючись на слова представників організацій, передає УНН.

Спостерігачі ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим на вибори президента Росії

Всього за ходом президентських виборів в Росії спостерігатиме 500 представників ОБСЄ. Однак до Криму вони не поїдуть.

“Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав-учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки. Тому БДІПЛ не може здійснювати спостереження в цьому регіоні”, - зазначив прес-секретар організації Томас Рімер.

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Таку позицію підтвердили і в ЄС. За словами євродепутата Томаша Здеховскі, остаточні списки спостерігачів на виборах в Росії ще не сформовані, але вони “абсолютно точно” не будуть спрямовані до Криму.

Незважаючи на рішення Брюсселя і БДІПЛ ОБСЄ, за ходом виборів у Криму 18 березня спостерігатимуть десятки міжнародних експертів, включаючи депутатів національних парламентів країн-членів ЄС.

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Як повідомляє видання, до групи міжнародних експертів увійдуть, зокрема, парламентарії з Австрії, Італії, Франції, Чехії та з Кіпру.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.

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