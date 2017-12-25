Спостерігачі ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим на вибори президента Росії

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу не відправлять до Криму своїх представників на вибори президента Росії в 2018 році. Про це повідомляє видання Известия, посилаючись на слова представників організацій, передає УНН.