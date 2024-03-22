Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ "Белый волк" уничтожили уже три танковых полка россиян, и "открыли" отдельный счет на четвертый полк. Так в шутку в пресс-службе СБУ отметили достижения спецподразделения, которые с начала полномасштабного вторжения совокупно испепелили 296 российских танков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили 296 танков. Учитывая, что штатная численность танкового полка армии рф составляет 94 единицы, наши ребята "открыли" отдельный счет уже для четвертого полка. - отметили в СБУ.

Детали

Коммуникационщики спецназа отметили, что в целом их "белые волки" поразили на фронте более 800 единиц вражеской техники.