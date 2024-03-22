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Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

Киев  •  УНН

22 марта 2024, 18:47  •  6639 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину спецназовцы Центрального управления специальных операций "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" уничтожили 296 российских танков. Совокупно более 800 единиц вражеской техники.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ "Белый волк" уничтожили уже три танковых полка россиян, и "открыли" отдельный счет на четвертый полк. Так в шутку в пресс-службе СБУ отметили достижения спецподразделения, которые с начала полномасштабного вторжения совокупно испепелили 296 российских танков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили 296 танков. Учитывая, что штатная численность танкового полка армии рф составляет 94 единицы, наши ребята "открыли" отдельный счет уже для четвертого полка.

- отметили в СБУ.

Детали

Коммуникационщики спецназа отметили, что в целом их "белые волки" поразили на фронте более 800 единиц вражеской техники.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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