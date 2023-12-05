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Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 08:10  •  13642 просмотра

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Ободовский инклюзивно-ресурсный центр в Винницкой области благодаря гранту Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнил свое помещение специализированным оборудованием для детей с инвалидностью. Теперь в центре есть терапевтическое оборудование, такое как батуты и реабилитационные брусья, которыми пользуются 59 зарегистрированных детей, в том числе 5 детей из числа ВПЛ.

Ободовский "Инклюзивно-ресурсный центр" (Винницкая область) благодаря гранту от благотворительного фонда "МХП-Громаді" получил функциональное наполнение для кабинета лечебной физкультуры, передает УНН.

Почти 100 тыс. грн было выделено БФ "МХП - Громаді", в рамках проекта "Час діяти, Україно!". За эти средства удалось закупить и установить специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья, шведскую стенку и многое другое - все это для удобства и комфорта воспитанников, которые здесь находятся

- говорится в сообщении.

Данное заведение было создано в 2022 году. Сейчас на учете в ИРЦ находится 59 детей из них 5 - ВПО (из Херсонской, Донецкой областей и из Гостомеля). В центре работает учитель - логопед, практический психолог, учитель - дефектолог, учитель - реабилитолог. Центр расположен в помещении местной школы, где когда-то были классные комнаты. Теперь эти помещения превратились в кабинеты. Один из них - кабинет лечебной физкультуры. Его и оборудовали по всем правилам подобных учреждений.

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Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаді" Владимир Панченко. 

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

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Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Спеціалізовані стінки, батути, реабілітаційні бруси: переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" обладнали центр для дітей з інвалідністю
Specialized walls, trampolines, rehabilitation bars: the winners of the Time to Act, Ukraine contest equipped a center for children with disabilities
Новости по теме

Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью

Ободовский инклюзивно-ресурсный центр в Винницкой области благодаря гранту Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнил свое помещение специализированным оборудованием для детей с инвалидностью. Теперь в центре есть терапевтическое оборудование, такое как батуты и реабилитационные брусья, которыми пользуются 59 зарегистрированных детей, в том числе 5 детей из числа ВПЛ.

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Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью

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